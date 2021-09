Teilhabe in der Landeshauptstadt : Die Kultur soll auch nach der Pandemie alle erreichen

Düsseldorf Die SPD hatte am Sonntag zu einer Debatte im Stadtteil Friedrichstadt eingeladen. Dabei war auch Düsseldorfs Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel – und sprach über die Oper.

Die Corona-Pandemie hat die Kultur ausgebremst. Nicht nur Künstler, Musiker, Sänger, Schauspieler, Bühnentechniker und Produzenten, sondern auch jene, die Menschen mit wenig Geld eine Teilhabe an diesen Angeboten ermöglichen. Genau dafür engagiert sich in Düsseldorf seit zehn Jahren die Kulturliste. Mit Hilfe von Spenden und Geld aus Fördertöpfen hat sie in den vergangenen neun Jahren rund 35.000 Tickets an Menschen vermittelt, die knapp bei Kasse sind oder durch andere Hürden davon abgehalten werden, ins Theater oder in ein Kabarett zu gehen. „Coronabedingt ist die Zahl der bei uns gelisteten Menschen auf unter 1000 gesunken. Und wir haben bemerkt, dass digitale Ersatz-Angebote von denen, die bei uns registriert sind, kaum angenommen werden“, sagte Ellen Loth vom Vorstand des Vereins am Sonntag in der Jazz-Schmiede.