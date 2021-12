Service für die Feiertage : Supermärkte, Museen und Schwimmbäder an Silvester

Noch schnell die letzten Getränke kaufen – am Silverstertag ist das noch möglich. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der 31. Dezember ist zwar offiziell kein Feiertag, dennoch sind die Öffnungszeiten anders als sonst. Ein Überblick über die wichtigsten Öffnungszeiten zum Jahreswechsel in Düsseldorf.

Einkaufen Der Rewe-Supermarkt im Flughafen-Terminal hat an Silvester von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag kann von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr in der Nacht eingekauft werden.

Der Edeka-Supermarkt im Hauptbahnhof hat durchgehend geöffnet, die dm-Drogerie an Silverster von 6 bis 20 Uhr sowie zu Neujahr von 10 bis 20 Uhr.

Für Supermärkte, Discounter und Bäckereien in den Stadtteilen gibt es an Silvester keine offizielle Einschränkung der Öffnungszeiten. Viele Supermärkte schließen aber früher als gewöhnlich, meist gegen 14 Uhr, Discounter wie Aldi etwas später, je nach Standort um 17 Uhr.

An Neujahr dürfen Bäckereien bis zu fünf Stunden verkaufen. Um das erste Frühstück des Jahres zu retten, werden viele Bäckereien daher von 8 bis 13 Uhr öffnen.

Schwimmbäder An Silvester haben das Freizeitbad Düsselstrand (Kettwiger Straße 50), das Bad Rheinblick (Pariser Straße 41) und das Familienbad Niederheid (Paul-Thomas-Straße 35) von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die dortigen Saunen bleiben kalt. Am Neujahrstag können Schwimmer ihre Bahnen im Freizeitbad Düsselstrand von 13 bis 20 Uhr ziehen. Alle anderen städtischen Bäder bleiben am Samstag dicht.

Rheinbahn Viele Busse und Bahnen im gesamten Netz sind in der Silvesternacht länger und häufiger unterwegs. Die Nacht-Express-Linien fahren im 30 -Minuten-Takt durch bis morgens gegen 5 Uhr. Am 31. Dezember gilt tagsüber der Samstagsfahrplan. Ab 21 Uhr gilt auf vielen Buslinien, ab 1.30 Uhr auf vielen Bahnlinien ein spezieller Silvester-Fahrplan. Die Betriebspause (sonst zwischen 2 und 4 Uhr) entfällt. Für die besten Verbindungen sorgt der Nachtexpress: Die Buslinien NE1 bis NE8 bis 5 Uhr sowie die Stadtbahn-Linien U71, U72, U74/U76 und U75 fahren ab 1.30 bis gegen 5 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Linie U79 fährt alle 30 Minuten nach Wittlaer und alle 60 Minuten nach Duisburg-Duissern. Ab 5 Uhr gilt nahtlos der Sonntagsfahrplan.