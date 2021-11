Das Impfzentrum 2.0 ist in den ehemaligen Räumen der Zentralbücherei am Bertha-von-Suttner-Platz entstanden. Das Zentrum wurde am Montag von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Oberbürgermeister Stephan Keller und Feuerwehrchef David von der Lieth (v.l.) besucht.