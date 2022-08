Verkauf des Vallourec-Geländes : So sieht die Politik die Zukunft des Vallourec-Geländes

Düsseldorf Wie berechtigt ist die Sorge, dass nach dem Aus der Vallourec-Werke auf dem riesigen Areal Wohnungen gebaut werden? Die Ratsmehrheit aus CDU und Grünen hat dazu eine klare Haltung.

CDU und Grüne haben am Freitag ihre Position bekräftigt, dass nach dem Aus der Vallourec-Röhrenwerke in Rath nur eine industrielle Nutzung des Geländes möglich sein wird. Sie reagierten damit auf eine Pressemitteilung der SPD-Bundestagsabgeordneten Zanda Martens. Kostenpflichtiger Inhalt Sie hatte gewarnt, dass der Stadtrat am Ende doch Wohnen ermöglichen könnte. Hintergrund: Das Gebiet ist als Industriekernzone definiert, wodurch die Stadt ein Vorkaufsrecht durchsetzen kann, falls ein Investor sich nicht an die Vorgabe halten sollte. Martens fürchtet aber, die Stadt werde Mondpreise bezahlen oder einen niedrigeren Preis langwierig juristisch durchsetzen müssen. Am Ende sei dann Wohnen im Vergleich zu einer Brache womöglich das geringere Übel.