Umbau für Turnier So sieht die Düsseldorfer Arena zur Euro 2024 aus

Knapp 24 Millionen Euro wurden in den letzten Monaten in die Düsseldorfer Arena investiert, um den Anforderungen der Uefa zu genügen. Dringend benötigt wurde ein größeres Pressezentrum. In diesem Raum finden bei der Euro die Pressekonferenzen statt. Sonst können hier bis zu 350 Besucher mit Vip-Karten bewirtet werden.