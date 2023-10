Baustellen in der City So sehen die Baustellen in Düsseldorfs Mitte aus

Die großen Baustellen rund um die Kö in Düsseldorf werden von Hunderttausenden Bürgern und Besuchern gesehen – ansehnlich sind sie nicht immer. Am Carsch-Haus hängt eine Darstellung des Kaufhauses selbst – plus Werbung. Am Bauzaun der Signa-Baustelle hängt seit den Invictus Games eine „Graphic Novel“.