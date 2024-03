Zwischen Rhein und Königsallee So schön ist der Düsseldorfer Frühling

Zumindest im Schatten ist es an diesem Märztag noch relativ frisch. Die meisten Menschen in der Altstadt haben Jacken und Mäntel an, die meist offen getragen werden, weil es irgendwie besser zum blauen Himmel besser passt. Ein paar Hundert Meter weiter am Mannesmannufer sieht das im Laufe des Nachmittags etwas anders aus. Hier scheint die Sonne ungehindert auf den Stadtstrand und diejenigen, die es sich in den Liegestühlen bequem gemacht haben, ziehen die Jacken aus. Zu ihnen gehört Henrik, der gerade „House of God“ von Samual Shem liest. „Ich mag es hier“, sagt der junge Mann. Ein paar Meter weiter sitzen Jakob (32) und Nora (29), die seit fünf Jahren in Düsseldorf leben. Sie wohnen in der Nähe und finden den Platz ideal zum Chillen. „Der Blick auf den Rhein, die Liegestühle und die Sonne, die hier bis zum Untergang scheint – das zieht uns immer wieder hierher“, sagen die beiden.