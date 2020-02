125. Geburtstag : So plant Fortuna das Jubiläumsjahr

Foto: FOTOS: F95-PANINI-ALBUM (5), HORSTMÜLLER | MONTAGE: A. PODTSCHASKE

Düsseldorf Der Verein feiert im Mai in der Altstadt den 125. Geburtstag. Bereits im März bricht das Sammelfieber aus – es gibt ein Panini-Album.

Der 5. Mai 2020 ist ein besonderer Tag in der Landeshauptstadt. Dann wird auf den 125. Geburtstag von Fortuna Düsseldorf angestoßen – natürlich an der längsten Theke der Welt, vielfach besungen bei den Heimspielen des Klubs. Die Altstadt soll an diesem Tag die Farben Rot und Weiß tragen. „Das passt zu uns“, sagt Christian Koke, Marketingvorstand des Vereins. Die Identifikation mit der Geschichte und den Werten von Fortuna ist im Jubiläumsjahr besonders wichtig und soll sich in den Festivitäten niederschlagen. „Wir hatten erst überlegt, am 5. Mai ein großes Fest zu veranstalten“, sagt Koke. Dann spielten die Vereinsoberen mit der Idee, eine Jubiläumswoche zu organisieren. Das alles wurde schließlich fallengelassen zugunsten eines breitgefächerten Programms, dessen Einzelpunkte über das Jahr verteilt sind und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Hier die Fakten:

Panini-Album Darauf dürften sich die Fans jeden Alters freuen: Fortuna gibt ein Panini-Album heraus. Start ist im März, bis zum Vereinsgeburtstag sollen die Alben voll sein. Geplant ist ein Heft mit 44 Seiten, das ist der mögliche Maximalumfang – Fortuna hat eine bewegte Geschichte mit großen Erfolgen und auch bitteren Stunden. Dementsprechend ist viel zu erzählen und vor allem zu zeigen. Sticker und Sammelalben gibt es schon bald an Kiosken und in den Fanshops. Ein Stickertütchen mit fünf Sammelbildern kostet 70 Cent, das Album 1,95 Euro.

Die Rheinische Post ist Partner des Panini-Projekts. Leser der RP werden das Album als kostenlose Beilage zum Veröffentlichungsdatum in ihrer Zeitung finden. Natürlich bringt das Album die Fans zusammen. 240 Bilder sind einzukleben, da sind Sammelbörsen und Events programmiert.

Renntag Der Fortuna-Renntag am 29. März steht ebenfalls im Zeichen des Jubiläums.

Fan-Abend In der Altstadt wird am 5. Mai ab 18 Uhr gefeiert. Die Liste der Kneipen, die mitmachen und sich Überraschungen ausdenken, wird immer länger. Live-Bands sind engagiert, Sonder-Menüs im Angebot. Manche Fan-Gruppe hat bereits eine Kneipe reserviert, Fortuna übrigens den Goldenen Ring. Einen Jubiläumsempfang im Rathaus gibt es auch. Die Mannschaft feiert an diesem Dienstagabend mit, auch wenn zwei sicher noch sehr wichtige Spieltage anstehen.

Familienfest Am Sonntag, 10. Mai, steigt am Flinger Broich ein großes Familienfest. Dabei findet auch eine Stadtmeisterschaft für U7-Mannschaften statt. Sieger sollen alle 36 Teams sein – für sie alle gibt es Tore für Kleinspielfelder, gespendet von der Provinzial.

Schulwettbewerb Alle Schulen in Düsseldorf und Umgebung sind eingeladen, Flächen zum Thema „125 Jahre Fortuna Düsseldorf“ zu gestalten. Bis zum letzten Tag vor den Sommerferien können die Schulen ihre Bewerbung mit Bildern abschicken. Eine Jury wählt die Sieger aus, mit dabei sind Fortuna-Legende Lumpi Lambertz, Innenverteidiger Kaan Ayhan, Nachwuchsspieler Shinta Appelkamp, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Christian Koke. Der Sieger erhält Besuch von einem Fortuna-Profi, der sich eine Stunde für Fragen der Schülerinnen und Schüler Zeit nimmt (und natürlich für Selfies). Die zweitplatzierte Schule erhält eine Trainingseinheit der Fortuna-Fußballschule, die Schulen auf den Plätzen drei, vier und fünf können ein Heimspiel der Fortuna in der Arena besuchen.

Theaterstück „O Fortuna“ heißt das Theaterstück, das die Bürgerbühne des Düsseldorfer Schauspielhauses mit Laienschauspielern erarbeitet. Geprobt wird von März bis Juni 2020, Premiere ist im Juni. Die Produktion soll dann einen Stammplatz auf dem Spielplan des Schauspielhauses erhalten.

Film Ein neuer Film über die komplette Fortuna-Geschichte mit vielen unveröffentlichten Aufnahmen ist in Arbeit. Premiere soll im Open-Aiur-Kino am Rhein sein, der 125 Minuten lange Film wird auch als DVD und Blue-Ray erhältlich sein. Preis: selbstredend 18,95 Euro.

Buch Die Jubiläumsschrift „125 Jahre Fortuna – Geschichte und Geschichten in rot und weiß“ umfasst 600 Seiten in zwei Bänden. Sie erscheint zur Saisoneröffnung 2020 und kostet 69 Euro. Gegen einen Aufpreis von 10 Euro kann jede Ausgabe mit einer handgeschriebenen Personalisierung versehen werden.

Ausstellung In der Sammlung Philara in Flingern startet am 4. September eine Fortuna-Ausstellung. Bestimmte Wimpel, Bälle und Kunstobjekte werden unter anderem zu sehen sein, es gibt eine Kooperation mit der Kunstakademie.