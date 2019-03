Welche Stadt ist schöner?: Düsseldorf und Edinburgh liefern sich Twitter-Duell nach Flieger-Odyssee

Düsseldorf/Edinburgh Ein British-Airways-Flieger nach Düsseldorf landet versehentlich in Edinburgh. Das sorgt nicht nur international für Schlagzeilen - sondern auch für einen Schlagabtausch der beiden Städte auf Twitter. Aber: Wer hat gewonnen?

Der Flug BA3271 hat für Schlagzeilen gesorgt: Eigentlich sollte die Maschine am Montagmorgen von London City Airport nach Düsseldorf fliegen. Stattdessen landete das Flugzeug am Vormittag in Edinburgh (Schottland). Laut British Airways hatte die deutsche Chartergesellschaft WDL die falschen Unterlagen eingereicht. Sogar Pilot und Crew sollen davon überzeugt gewesen sein, dass es nach Schottland gehen sollte.