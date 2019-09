Sirenen-Alarm Düsseldorf : Gefahrentelefon war beim Probealarm defekt

Beim Probealarm heulten am Donnerstag auch in Düsseldorf die Sirenen. Foto: pixabay

80 Sirenen heulten pünktlich um 10 Uhr los, und viele Düsseldorfer wollten die Feuerwehr fragen, warum. Doch das Gefahrentelefon funktionierte nicht.

Beim landesweiten Warntag sind in der Landeshauptstadt 80 Sirenenanlagen getestet worden: Um 10 Uhr startete die Probe mit einem langen Dauerton, um 10.06 Uhr folgte ein auf- und abschwellender Heulton, bevor es um 10.12 Uhr Entwarnung gab. Erstmals heulten auch die neu installierten Sirenen auf der Bergischen Landstraße in Ludenberg und der Amalienstraße in Rath. Weitere Anlagen sind in Lierenfeld und Flingern geplant.