Protest gegen iranische Aussteller So lief das Gespräch nach dem Iran-Eklat auf der Medica

Ein Treffen im Rathaus hat das Verhältnis zwischen iranischen Aktivisten und der Düsseldorfer Stadtspitze offenbar entschärft – und soll nach dem Wunsch beider Seiten den Auftakt für weitere Gespräche bilden. Vier Aktivisten, die bei dem Treffen am Mittwochmittag anwesend waren, loben die Zusmmenkunft mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Der Aktivist Nawid Heidarzadeh hat im Anschluss einen Instagram-Beitrag gelöscht, in dem er Keller zuvor für die Teilnahme von iranischen Unternehmen an der Messe Medica kritisiert hatte. „Ich habe nach dem Treffen ein gutes Gefühl“, sagt Heidarzadeh. „Ich gehe davon aus, dass so etwas künftig nicht wieder passieren wird.“