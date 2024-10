Moderne Medienkompetenz So lernen Kinder Künstliche Intelligenz kennen

An drei verschiedenen Stationen sollte eine große Maus-Party konzipiert werden. So wurden mithilfe von Mini-Robotern Einladungskarten geschrieben und mit Künstlicher Intelligenz die Partyfläche entwickelt. Und wenn im Rahmen der vier Stunden mal die Konzentration nachließ, durfte zur Überbrückung auch ganz analog gemalt werden. „Wir können auf diesem Weg Einblick in unsere Arbeit gewähren und Kinder, in der Regel für sie zum ersten Mal, mit solchen Dingen in Berührung bringen, die für sie sonst abstrakt bleiben würden“, erklärt Geschäftsführer Marc Bertram. In größer angelegten Projekten für Schulkassen würden die Kinder dann auch durchaus mit den Schattenseiten vertraut gemacht – von Fake-News bis Hate-Speech. „Digitale Technologien können die Welt verbessern, bergen aber auch Gefahren, und es gibt keinen Grund, so etwas Kindern vorzuenthalten“, so Bertram. Und wie so ein Algorithmus funktioniert, der im World Wide Web so etwas möglich macht, darunter könnten sich natürlich auch nur die wenigsten präzise etwas vorstellen – Erwachsene eingeschlossen.