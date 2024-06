CDU stärkste Kraft in Düsseldorf So hat Düsseldorf gewählt

Bei der Wahlparty in der Landesgeschäftsstelle der Grünen an der Oststraße war die Enttäuschung am Wahlabend groß: Nach dem großen Wahlsieg 2019 mit 20,5 Prozent konnten die Bundes-Grünen nur knapp 12 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, womit sie hinter der AfD landeten. Ein deutlich schlechteres Ergebnis als 2019 fuhren auch die Grünen in Düsseldorf ein: 2019 waren sie mit 29,2 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft in der Landeshauptstadt und überhaupt stärkste Kraft bei einer Wahl in Düsseldorf geworden. Dann das ernüchternde Ergebnis am Wahlabend: 19 Prozent, womit sie aber in der Landeshauptstadt vor der AfD liegen.