Bibliothek der Dinge : Tonieboxen und Dia-Scanner sind die Renner

Düsseldorf Die Zentralbibliothek sowie acht Stadtteilbüchereien verleihen seit drei Monaten mehr als 80 unterschiedliche Gegenstände. So fällt die erste Bilanz für das neue Angebot aus.

Kostenpflichtiger Inhalt Als „Neuland“ hatte Norbert Kamp, Direktor der Stadtbüchereien, den neuen Service beschrieben. Wie der angenommen werden würde, war offen. Nun zeigt sich, dass eine Bibliothek nicht nur als Verleihstation für Bücher, sondern auch andere Dinge nachgefragt sein kann. Insgesamt sind es 84 unterschiedliche Gegenstände, zum Teil in mehrfacher Ausführung, die in der Zentralbibliothek und acht Stadtteilbüchereien bereitstehen.

Am besten funktioniert das Angebot laut Stadt neben der Zentralbibliothek in Flingern, Kaiserswerth und Benrath. Jeweils rund 220 Ausleihen pro Monat seien dort registriert worden. Insgesamt waren es an allen Standorten bis Ende Juli 1234.

Das beliebteste Objekt ist bislang der Dia-Scanner, mit dem sich Dias digitalisieren lassen, aus der Zentralbibliothek. Auch die Tonieboxen an allen Standorten sind sehr nachgefragt. Ebenfalls in die Top 5 schaffen es der Mini-Computer Raspberry Pi in der Zentralbibliothek, der Kompass in Gerresheim und die E-Reader in der Zentralbibliothek.