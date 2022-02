Tatsächlich dauern die Arbeiten im Ehrenhof bis ins nächste Jahr, eröffnet werden soll am 1. März. Ursprünglich sollte Ende dieses Jahres eröffnet werden. Hier ein Blick in den Saal 3, der in mehrere Räume unterteilt wird und den Beginn der Sammlungspräsentation aufnehmen wird. Hier werden Werke vom 15. bis ins 18. Jahrhundert zu sehen sein.