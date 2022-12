Expertentipps So kommt der Garten über den Winter

In den vergangenen Tagen war es nachts klirrend kalt draußen – und damit auch für die Pflanzen eine Herausforderung. Um ihnen über den Winter zu helfen, gibt es einige Punkte, die man beachten sollte. Gartenexpertin Melanie Unterberg ist derzeit in vielen Gärten unterwegs und hilft dabei, diese über den Winter zu bringen. Dabei müsse man unterscheiden zwischen Balkon- und Terrassenpflanzen und solchen, die direkt in den Boden eingepflanzt sind.