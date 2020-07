24-Stunden-Pflegekräfte : So können Senioren betreut zuhause wohnen

Düsseldorf „Pflegehelden“ vermittelt 24-Stunden-Pflegekräfte aus Polen an hilfsbedürftige Senioren – oftmals eine gute Alternative zum Pflegeheim.

Dass Hans Gerd Prange einmal in der Pflegebranche tätig sein würde, war nicht unbedingt vorgesehen, denn seine Familie ist eher durch den Verkauf von Schuhen bekannt geworden. Er selbst arbeitete auch lange im Familienunternehmen. „Erst als mein Vater an Parkinson erkrankte und meine Mutter ihn zu Hause pflegte, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt“, erinnert er sich. Und da er mit seinem langjährigen Freund Hubertus Müller nach einem neuen Standbein suchte, entschieden sich die beiden, als Franchisepartner bei den Pflegehelden einzusteigen, einem Unternehmen, das seit 2005 mit rund 60 Standorten in Deutschland und 20 in Polen polnische Pflegekräfte vermittelt.

Eine Pflegekraft bleibt in der Regel acht Wochen und wird dann von einer anderen abgelöst – beide werden im Wechsel für „ihren“ Pflegebedürftigen eingesetzt. Die polnischen Pflegekräfte übernehmen übrigens keine medizinische Versorgung. Ist diese notwendig, wird sie von einem ambulanten Pflegedienst übernommen. „Wir helfen unter anderem bei der Körperpflege und im Haushalt, wir kaufen ein und kochen oder betreuen an Demenz erkrankte Senioren“, erläutert Marlena Kosek die Aufgaben.

Die 47-Jährige ist als Quereinsteigerin in die Branche gekommen, nachdem sie lange ihre an Krebs erkrankte Mutter gepflegt hatte. Sie arbeite gern in Deutschland, genieße aber auch alle zwei Monate eine vierwöchige Pause in ihrer polnischen Heimat, um Familie und Freunde zu treffen, sagt sie. Die Kosten für die 24-Stunden-Pflege sind sowohl von den Anforderungen an die Pflegekraft als auch vom Umfang der jeweiligen Deutschkenntnisse abhängig.