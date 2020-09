Kostenpflichtiger Inhalt: Stichwahl in Düsseldorf : So kämpfen Thomas Geisel und Stephan Keller um das OB-Amt

OB Thomas Geisel stellte am Montagvormittag seine neuen Plakate an der Kniebrücke vor, hier das Motiv mit seinen Unterstützern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am 27. September entscheidet sich, wer in den kommenden fünf Jahren die Landeshauptstadt an oberster Stelle regiert. Oberbürgermeister Thomas Geisel geht als Zweiter ins Finale und gibt sich kämpferisch. Keller bleibt gelassen – und bekommt prominente Unterstützung.