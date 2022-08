Wirtschaft in der Krise : So hat sich die Zahl der Insolvenzen entwickelt

So hat sich die Zahl der Insolvenzen entwickelt

Wirtschaft in der Krise

Düsseldorf Staatliche Hilfestellungen im Zuge der Pandemie haben seit zwei Jahren weniger Insolvenzen zur Folge. Für das erste Halbjahr 2022 war eine Trendwende prognostiziert worden. Nun liegt die Bilanz vor.

Die Wirtschaft in der Stadt zeigt sich stabiler als erwartet. Wie Creditreform Düsseldorf/Neuss mitteilt, liegt die Zahl der Insolvenzen für das erste Halbjahr weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Das hatten die Experten der Wirtschaftsauskunftei und des Inkassodienstleisters zu Beginn des Jahres anders eingeschätzt. Und diese Prognose erfolgte sogar, obwohl der Krieg in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen hatte, der letztlich noch stärker steigende Energiepreise zur Folge hatte.

Kostenpflichtiger Inhalt Die Schätzung von Creditreform ging im Februar noch von 393 Unternehmen aus, die bis Ende dieses Jahres Insolvenz anmelden müssen. Im Vergleich zum Jahr 2021 wäre das ein Anstieg um 30 Prozent gewesen. Doch in den ersten sechs Monaten blieb es bei 158 Fällen (acht Unternehmen weniger als im Vorjahreshalbjahr), was der nach 2020 niedrigste Wert für ein erstes Halbjahr in den vergangenen zehn Jahren ist. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auf Bundes- und Landesebene.