Energiekrise in Düsseldorf : So hat sich der Gasverbrauch in Düsseldorf entwickelt

So hat sich der Gasverbrauch in Düsseldorf entwickelt

Düsseldorf Die Netzagentur hat zudem ermittelt, wie viele Großkunden als nicht geschützt einzuordnen sind und im Notfall als erste den Verbrauch einschränken müssten. Wie viel Gas dadurch eingespart werden könnte.

Insolvenz in Düsseldorf : Hakle will Produktion energetisch optimieren

Energiekrise in Düsseldorf : So stark steigt der Preis für die Fernwärme

Auch die Stadtwerke arbeiten im Zuge der Ukraine-Krise daran, den eigenen Energieverbrauch um 20 Prozent zu senken. Dazu gehört wie berichtet die Abschaltung der Beleuchtung an Kraftwerken. Jetzt steht fest, dass die Raumtemperatur in Gebäuden des Unternehmens abgesenkt wird. In WCs gibt es an den Waschbecken kein warmes Wasser.