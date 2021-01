FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat eine der bekanntesten Frisuren der Stadt. „Ich vermisse meinen Friseur sehr“, sagt sie. Seit Jahrzehnten geht sie zu Coiffeur Haefs an der Pempelforter Straße – wie ihre ganze Familie. Vor dem Lockdown hat sie sich nochmal dort frisieren lassen, vier bis sechs Wochen halte das gut, „dann wird es schwieriger“. Die Politikerin föhnt nun also ausgiebig und setzt manchmal auf Haarspray – was sonst nicht nötig sei. „Ich freue mich darauf, wenn die Friseure wieder öffnen dürfen. Ich würde das gegen Autowaschanlagen tauschen.“