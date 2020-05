Corona-Krise in Düsseldorf : Vorfreude bei Eltern, Frust bei Gastronomen

Blick auf den gesperrten Spielplatz am Fürstenplatz. Ab Donnerstag soll hier wieder gespielt werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Für Künstler und Kinder kehrt ein Stück Alltag zurück, das Düsseldorfer Gastgewerbe vermisst dagegen klare Perspektiven und Fristen. Ein Blick auf die Entwicklungen der kommenden Tage.

Von Jörg Janssen, Hendrik Gaasterland, Brigitte Pavetic und Holger Lodahl Redakteurin

Die neue Normalität in der zweiten Phase der Corona-Krise gewinnt weiter an Kontur. Mit ganz unterschiedlicher Ausprägung. Während viele Gastronomen weiter um die Existenz bangen, stehen kleine Kinder, Viertklässler und Künstler bereits in den Startlöchern. Ein Überblick.

Spielplätze Am Donnerstag werden Flatterbänder und Verbotsschilder zumindest an vielen der mehr als 400 Düsseldorfer Spielplätze demontiert sein. Für viele Eltern ein lang ersehnter Hoffnungsschimmer. Ein am Montag eingesetzter Arbeitskreis, zu dem Vertreter des Jugend-, Ordnungs- und Gesundheitsamtes gehören, wird die Eckpunkte für die Wiedereröffnung festlegen. „Am Mittwoch entscheidet der Krisenstab über Details“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum, der auf die Eigenverantwortung der Eltern setzt. „Wir können bei mehreren hundert Standorten nicht engmaschig kontrollieren, ob Begleitpersonen 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten.“ Angedacht sei, an stark frequentierten Plätzen Spielplatzpaten einzusetzen. Den Zeitpunkt der Öffnung hält Zaum für richtig: „Kinder zahlen in der Krise einen hohen Preis, jeder Schritt zu mehr Normalität ist für sie wichtig.“

Schule Zurückhaltend blickt Monika Maraun, Leiterin der katholischen Paulusschule in Düsseltal, auf die kommenden Tage. Am Donnerstag und Freitag werden sie und ihre Kolleginnen die Viertklässler willkommen heißen. Wie es von Montag an weitergeht, ist offen. Als wahrscheinlich gilt, dass einzelne Jahrgänge an einzelnen Tagen in der Schule sind. Sollte es so kommen, müssen pro Tag etwa 90 der insgesamt 340 Schüler auf neun Lerngruppen mit jeweils zehn Kinder aufgeteilt werden. Die Vielzahl wechselnder Gruppen bereitet den Lehrern Sorgen. „Dabei geht es neben dem Unterrichtskonzept auch um das mögliche Infektionsrisiko“, sagt Maraun, die es für vertretbar gehalten hätte, den Präsenzunterricht vor Ort „noch einmal für zwei oder drei Wochen auszusetzen“.

Kultur Künstler können innerhalb geschlossener Räume ab dieser Woche wieder agieren. So kann man am Freitag das Ballhaus im Nordpark an der Kaiserswerther Straße 380 erstmals wieder besuchen. Zu sehen sind Landschaftsmalereien der Künstlerin Kerstin Grobler. Maximal zehn Personen dürfen in Ballhaus, Mund-Nasen-Schutz sollte selbstverständlich sein.