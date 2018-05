Düsseldorf : So geht es mit Bus, Bahn und Auto zum Japan-Tag

Düsseldorf Die Rheinbahn bietet zum heutigen Japan-Tag einen verstärkten Service an. Viele Busse und Bahnen sind öfter und mit größeren Fahrzeugen unterwegs, außerdem fahren sie bis in die Nacht. Bis gegen 1.30 Uhr sind zwischen dem Hauptbahnhof und einerseits der Heinrich-Heine-Allee und andererseits Oberkassel Entlastungszüge (Linie "E") im Einsatz. Die U78 fährt bis 0.30 Uhr, die U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77 und U79 fahren bis gegen 1.30 Uhr. Bahnen halten aus Sicherheitsgründen (Feuerwerk) von 22.30 bis 0.30 Uhr nicht an der Haltestelle "Tonhalle/Ehrenhof". Bis etwa 1 Uhr sind auch zwischen Hauptbahnhof und Polizeipräsidium Entlastungszüge im Einsatz. Die Linien 701, 704, 705, 706, 707 und 709 fahren bis 1.30 Uhr.

Autofahrer sollten beachten, dass das Linksabbiegen vom Kö-Tunnel auf die Heinrich-Heine-Allee von Samstag, 26. Mai, 17 Uhr, bis Sonntag, 27. Mai, 3 Uhr, nicht möglich ist. Davon betroffen sind auch die Buslinien SB50, 780, 782 und 785. Die Linien fahren teils anders, einige Stopps entfallen.

(nic)