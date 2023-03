Frühlingsanfang So geht es Flora und Fauna in Düsseldorf

In der Vogelwelt gibt es einige Veränderungen, so gibt es einige Arten, die ihren Brutbeginn deutlich vorgeschoben haben, darunter fallen laut Tobias Krause beispielsweise Meisen oder Ringeltauben. Bei den Zugvögeln könne man bei den Langstreckenzieher, wie Mauerseglern, keine Veränderungen im Verhalten beobachten. Kraniche oder Feldlerchen, die zu den Mittelstreckenzieher gehören, würden allerdings nicht mehr ganz so weit wegziehen, einzelne Feldlerchen würden gar in Düsseldorf seit einigen Jahren überwintern. Besonders bei Kurzstreckenziehern, beispielsweise Singdrosseln, beobachte man einen späteren Wegzug und eine frühere Rückkehr, teils gar ein Überwintern vor Ort. „Diese Kurzstreckenzieher reagieren unmittelbar auf das Wettergeschehen“, so Krause.