Düsseldorfer Umweltinitiativen Bei Extinction Rebellion trifft Kreativität auf zivilen Ungehorsam

In der Vergangenheit ist die Düsseldorfer Ortsgruppe von Extinction Rebellion mit verschiedenen Protestaktionen aufgefallen. Im Zuge der Lützerath-Proteste im Januar hatten sich Aktivisten an das Innenministerium geklebt. Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges protestierten sie vor der Zentrale des Energiekonzerns Uniper gegen fossile Energien und blockierten in dem Zusammenhang auch die Straße vor dem Gebäude. 2021 taten Aktivisten, verkleidet als Sensenmänner, vor dem Bauministerium ihre Meinung kund. Kurz zurvor waren angebliche CDU-Plakate aufgetaucht, „Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es.“, war darauf zu lesen, sehr zum Missfallen der Partei. Auch der Vorplatz des Landtages wurde bereits besetzt – inklusive Anketten an Wohnwagen und anderen Requisiten und Hochklettern auf ein Gebäudevordach. Das Resultat: Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.