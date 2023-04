Düsseldorfer Umweltinitiativen Gemeinsam nachhaltig ackern als Solidarische Landwirtschaft

Regelmäßige Stammtische sollen die Zusammengehörigkeit ebenso stärken wie die gemeinsame Arbeit auf dem Feld oder in den Arbeitsgruppen. „Und in den Abholgruppen gibt es auch oft eine große Verbundenheit“, meint Lisa Hülsmann. Sie ist schätzt es vor allem, hier auch neue Menschen kennenzulernen und interessante Gespräche führen zu können. „Die Absprache läuft bei uns sehr gut, wenn man bei etwas Hilfe braucht, gibt es immer jemanden, der Zeit hat und vorbeikommt.“ Dabei sei die Verpflichtung deutlich geringer als bei einem eigenen Schrebergarten oder einem gemieteten Stück Acker, man könne auch in Urlaub fahren ohne, dass der Betrieb zum Erliegen komme. „Nur den eigenen Anteil, den muss man in der Zeit eben anders organisieren.“ Die Menge variiert, je nach Saison, Wetter und damit Ertrag. Oft teilen sich auch Menschen einen Anteil, das muss dann aber selbst organisiert werden. „Aktuell haben wir noch vier offene Anteile. Am kommenden Samstag starten wir in Büttgen in die Saison.“ Infos unter www.solawi-duesseldorf.de.