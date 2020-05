Kostenpflichtiger Inhalt: Filmspaß in Corona-Zeiten : So funktioniert das zweite Autokino in Düsseldorf

Zum Start des zweiten Autokinos kamen nur wenig Fahrzeuge. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Lichtenbroich hatte am Freitagabend das zweite Autokino in der Landeshauptstadt Premiere. Es wirkt wie eine Kopie des Originals, die Leinwand ist ungefähr genau so groß wie die auf dem Messeparkplatz.