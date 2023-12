Von Breaking bis Ballett So bunt ist die Tanzszene in Düsseldorf

„Wie haben Sie das geschafft?“ Der Betriebsarzt ist beeindruckt. Der neue Rheinbahnmitarbeiter hat den perfekten BMI (Body-Maß-Index). Auch sonst glänzen die Werte von Jürgen Quandt wie pures Gold im Schattenreich explodierender Cholesterinspiegel und Bluthochdruck-Verdichtung. Wie also? Mit Tanzen. Quandt erzählt dem Mediziner, wie es angefangen hat in der Jugendgruppe von St. Theresia in Garath, wo er als Jugendlicher seine spätere Frau und eben auch das Tanzen lieben lernte. Standard, Discofox, Rock ‘n‘ Roll. Um die Fitness der anderen Kollegen ebenfalls zu steigern, schmieden die beiden Männer einen Plan: Quandt gründet die Betriebssportgruppe Tanzen, in der seither Rheinbahner, Stadtwerker und Mitarbeiter anderer städtischer Töchter aktiv sind.