Zwischenbilanz des Düsseldorfer Stadtchefs : So bewertet Thomas Geisel seine ersten fünf Jahre als Oberbürgermeister

Zum Dienstjubiläum präsentierte der Oberbürgermeister seine Regierungszeit als Erfolgsgeschichte. Der Wahlkampf in Düsseldorf rückt immer näher.

Seit dem Amtsantritt von Thomas Geisel sind fünf Jahre vergangen – das ist ein naheliegender Anlass für eine Zwischenbilanz. Damit der Termin nicht unbemerkt verstreicht, ging Geisel auf Nummer sicher und lud selbst zu einer Pressekonferenz ins Rathaus. Die Einladung diente nicht nur der Rückschau: Der 55-Jährige tritt 2020 wieder an und hat dafür grünes Licht der SPD. Der Auftritt zum Amtsjubiläum und die Haushaltsrede in der Stadtratssitzung am 19. September sind also zugleich erste Auftritte im Wahlkampf.