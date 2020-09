Kommunalwahl in Düsseldorf : So bewerten Experten die Wahlplakate der Oberbürgermeister-Kandidaten

030920 Wahlplakate OB Wahl 2020 Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Plakate gelten in diesem Wahlkampf als besonders wichtig. Die Düsseldorfer Oberbürgermeister-Kandidaten lassen sich ganz unterschiedlich darstellen. Wir haben drei Fachleute gefragt, wie gelungen sie die Kampagnen finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Noch nie gab es so wenig Gelegenheiten, die Oberbürgermeister-Kandidaten vor einer Kommunalwahl persönlich zu treffen. In der Corona-Pandemie gelten die Plakate daher als noch wichtigeres Werbemittel als in anderen Wahlkämpfen. Drei Fachleute haben die Kampagnen der vier aussichtsreichen Kandidaten für unsere Redaktion angeschaut.

CDU-Kandidat Stephan Keller plakatiert jetzt „Der Beste für Düsseldorf!“ Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stephan Keller (CDU, Agentur Vision Company):

Dieter Castenow: Klassisches CDU-Kampagnenlayout in der erfolgreichen Tradition von Helmut Kohl: ein Mann, ein Wort, ein Logo. Mal guckt der Kandidat grimmig – aber Stau ist ja auch kein lustiges Thema. Das Ziel, Bekanntheit zu schaffen und Keller mit einer Handvoll Themen zu verknüpfen, kann damit erreicht werden. Die Kampagne erreicht aber definitiv die linke Hirnhälfte, hier wäre ausnahmsweise ein bisschen „rechts“ im Sinne von „emo“ angesagt. Wirkungsgrad: hoch

Wilfried Korfmacher: Stephan Keller kommt klassisch mit den Insignien des gutbürgerlichen Establishments daher. Den Doktortitel hat er sich verdient. Warum soll er ihn verstecken? Brustbild. Meist mit Lächeln. Zum blauen Sakko eine gestreifte Krawatte. Korrekt. Herr Dr. Keller tritt ganz ohne Claim auf. Dafür platziert er prominent das Logo seiner Partei. Und wirft mit seiner persönlichen Kampagne alles in die Waagschale für die CDU.

Claudia Kempf: Die Bildsprache wirkt typisch CDU: langweilig und konservativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich junge Wähler angesprochen fühlen. Die politischen Themen sind im Hintergrund verschwommen erkennbar, eine Verbindung zum Kandidaten schwer nachvollziehbar. Beim Lächeln des Kandidaten denke ich an den vielzitierten Vertreter einer bekannten Versicherung.

„Gemeinsam leben – Die treibende Kraft“: Ein Plakat von Thomas Geisel (SPD). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Info Das sind unsere Experten Dieter Castenow Seit 1992 Geschäftsführer der Agentur „Castenow“ für Markenkommunikation und Employer Branding Wilfried Korfmacher Designer und Psychologe, Professor an der Hochschule Düsseldorf Claudia Kempf Fotodesignerin u.a. spezialisiert auf Geschäftsberichte und Politikerporträts.

Thomas Geisel (SPD, Agentur M28)

Castenow: Die Motive wirken wie aus der Bilddatenbank, Rubrik „Der nette Mann von nebenan“, emotional nah an „1000 mal berührt, 1000 mal ist nix passiert“. Versicherungsoptik. Die Headlines sind ebenfalls hinlänglich bekannte Wahlkampf-Folklore. Die rote Markenbanderole „Thomas Geisel 2020“ sorgt für Markentypik und Wiedererkennbarkeit. Ein eher banal-brachiales Gestaltungselement, aber markentechnisch wirkungsvoll. Wirkungsgrad: mäßig

Korfmacher: Geisel agiert agil, wie wir ihn kennen. Auf bunten Bildern, die den Meister unter seinen Bürgern zeigen. „Die treibende Kraft“ steht unter allgemein gehaltenen Schlagzeilen. Die sich inhaltlich nicht wirklich auf die zentrale Aussage beziehen. Denn gemeint ist damit niemand anderes als er: allein. Und das ist es denn auch das Konzept: das sogenannte „Alleinstellungsmerkmal“. Auf seine Partei will er sich wieder nicht verlassen. Mit dieser Strategie hat er schon einmal gewonnen.

Kempf: Der Versuch, authentisch zu wirken, ist nach meiner Einschätzung gescheitert. Der persönliche Kontakt zum Betrachter wird nicht hergestellt. Der Kandidat wirkt in sich gekehrt, also überhaupt nicht kraftvoll. Keine Aura, keine Ausstrahlung. Bei den Gruppenbildern wirkt Thomas Geisel wie in das Bild montiert. Der Kandidat wirkt schwach und ohne menschliche Wärme.

„Zukunft wird aus Mut gemacht“: Plakat von Stefan Engstfeld (Grüne) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stefan Engstfeld (Grüne, Agentur TBWA)

Castenow: Man sieht dem Kandidaten die Freude über seine Statements an: „Alle Headlines habe ich selbst getextet“. Eine Kampagne, bunt und ehrlich wie eine Blumenwiese. Engstfeld, so der Claim, „traut sich was“. Was? Mit Engstfeld macht man gerne eine Radtour. Look and Feel der Kampagne klingt nach einer Bewerbung für das Amt des Bezirksbürgermeisters, nicht nach Oberbürgermeister. Aber: Kandidat der Herzen. Wirksamkeit: mittelhoch

Korfmacher: Stefan Engstfeld ist der Größte. Beziehungsweise der längste unter allen Kandidaten. Darum zeigt sich der Zweimetermann im Sitzen. Was man nicht sieht: die weißen Turnschuhe. Sein Markenzeichen. Das hat er von Joschka. Doch ob der kämpferische alte Kämpe unter diesem Abbinder angetreten wäre? „Stefan Engstfeld traut sich was.“ Was, steht unter typisch grünen Headlines. Früher waren die Altenrativem alternativer.

Kempf: Alle Bildmotive sind stimmig umgesetzt und passend zu den Kernaussagen. Auch ohne Menschen findet eine starke Verortung statt. So ist zum Beispiel bei einem Bildmotiv der Kö-Graben erkennbar und ein angeschnittener Fahrradreifen, der für die neue Form der Mobilität steht. Der Blick zum Betrachter ist fühlbar, der Wähler fühlt sich angesprochen.

„Düsseldorf verstehen“ heißt es bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Agentur: Heimat)

Castenow: Top-kreative Kampagne. Sowas macht jeder Werber gern. Was überzeugt, ist die konsequente Weiterentwicklung der Marke „MASZ“. Die Kampagnenbotschaft ist sie selbst. Großartig inszeniert, leider weitestgehend ohne politische Inhalte. Dabei geht es doch darum, sich um ein Amt zu bewerben, das vielfältige Kompetenzen braucht. Tja. Wirkungsgrad: niedrig

Korfmacher: Sie weiß, was sie will. Und gibt sich kess. Die toughe Powerfrau konzentriert ihre Kampagne auf ihre Herkunft als Düsseldorfer Mädchen. Und auf ihr markantes Profil. Die Headlines sind frecher als die ihrer männlichen Mitbewerber. Und mit der Schwarzweiß-Optik hebt sie sich heraus aus dem Kessel Buntes im Straßenwahlkampf. In diesem Sinne passt das Motto: „Düsseldorf verstehen.“ Schließlich sind wir Werbehauptstadt. Sie beherrscht die Kunst der Kommunikation – und taucht mit ihren Motiven auf aus dem Einheitsbrei der Reklame.