Mobilitätsprogramm in NRW : So bekommt man einen Zuschuss für ein E-Lastenfahrrad

So bekommt man einen Zuschuss für ein E-Lastenfahrrad

Mobilitätsprogramm in NRW

Düsseldorf Stau ade: Mit einem Lastenfahrrad mit Elektroantrieb kommt man selbst mit Wasserkisten aus dem Supermarkt in der Stadt gut voran. In Düsseldorf kann man einen finanziellen Zuschuss vom Land NRW beantragen.

E-Lastenfahrräder kosten ab 2500 Euro aufwärts. Für Privatpersonen können 30 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 1000 Euro, vom Land finanziert werden. Dies gilt aber nur für Gemeinden, in denen die Stickoxidbelastung über dem Grenzwert liegt. In NRW sind das unter anderem Düsseldorf, Köln, Dortmund, Wuppertal, Aachen und Essen.

10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

„Warum ist das so lange keinem aufgefallen?“

Rechtsextremer Sticker in Polizeiwagen

Rechtsextremer Sticker in Polizeiwagen : „Warum ist das so lange keinem aufgefallen?“

In Düsseldorf und Meerbusch

In Düsseldorf und Meerbusch : Unbekannte zerstören Haltestellen-Häuschen - Rheinbahn verspricht Zeugen Belohnung

Allerdings muss man bestimmte Formalien einhalten, um die Fördergelder zu erhalten. Gemeinsam mit einem Kostenvoranschlag für das E-Lastenrad muss ein Nachweis über den Wohnsitz bei der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung Bergbau und Energie NRW, die sich im Auftrag der Landesregierung um das Programm „progres.nrw“ kümmert, eingereicht werden. Nach positiver Prüfung wird ein Bewilligungsbescheid verschickt. Erst dann sollte das Fahrrad bestellt bzw. gekauft werden und muss im ersten Schritt komplett bezahlt werden. Die Quittung muss wieder nach Arnsberg geschickt werden, erst dann fließt die Landesförderung. Auch Unternehmen, Kommunen und Vereine können sich um die finanzielle Förderung für Lastenräder des Landes bewerben. Da werden sogar bis zu 60 Prozent der Ausgaben gefördert. Das nutzt auch der Düsseldorfer Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). „Wir warten aktuell auf den Bewilligungsbescheid“, erläutert ADFC-Düsseldorf-Vorstandsmitglied Jan-Philipp Holthoff. „Wenn das E-Lastenrad dann endlich da ist, geht es in den Verleih.“ Dann kann jeder mal ausprobieren, wie viel und was man mit einem Lastenrad transportieren kann. Es wurden ADFC-Mitglieder beim Weihnachtsbaum-Transport per Lastenrad gesehen.