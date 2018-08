SMS Group. Weniger Umsatz, mehr Gewinn

Der Standort der SMS Group am Ohlerkirchweg. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Der Maschinenbauer SMS Group mit Sitz in Düsseldorf und einem großen Werk in Mönchengladbach verzeichnet einen erhöhten Auftragseingang.

über dem Vorjahr (14 Millionen Euro). Hierin enthalten sind nach Firmenangaben Restrukturierungs-Rückstellungen in Höhe von 73 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag unverändert bei 19 Prozent, was dem Niveau der Vorjahre entspricht. „Die Liquidität in Höhe von 1,1 Milliarden Euro sichert weiterhin die finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens“, teilte die Geschäftsleitung gestern mit.