Kunst in Düsseldorf Geschichten in Sepia in der Part2Gallery

Und dann ist da noch die Sache mit der Farbe Sepia, die in all ihren Bildern auftaucht. Das verleiht den Werken etwas Mystisches, vor allem aber Nostalgisches, „das ist so ein bisschen wie Schwarz-Weiß-Fotografie“, sagt Seidel – und natürlich ist es nicht zuletzt ein Alleinstellungsmerkmal, solche Bilder existieren so kein zweites Mal. Es gibt aber noch so viel mehr zu erzählen über die Bilder von Slava Seidel. Denn über die Kunst hinaus spielt auch die Architektur eine wichtige Rolle, all ihre fiktiven Bauten und Gebilde, die bewusst an die Barockzeit erinnern, sind so detailverliebt, dass man meinen könnte, ihnen liegt ein Bauplan zugrunde, was natürlich nicht der Fall ist – entsteht alles in ihrem Kopf. Ursprünglich hat die Meisterschülerin von Christa Näher an der State Academy of Fine Arts in Frankfurt sogar mit dem Gedanken gespielt, Architektur zu studieren, „aber ich war zu schlecht in Mathe“.