Skulptur von Fritz Kühn kommt an den Kennedydamm

Skulptur kommt an den Kennedydamm – nach 54 Jahren

Der „Schwebende Kristall“ von Fritz Kühn wird am Kennedydamm aufgestellt. Foto: Stadt Düsseldorf

Der „Schwebende Kristall“ soll bis Ende des Jahres wieder aufgestellt werden, diesmal an den ursprünglich geplanten Standort.

Eigentlich sollte der „Schwebende Kristall“ von Fritz Kühn (1910-1967) im Jahr 1964 auf dem damals neu gebauten Kennedydamm aufgestellt werden – nun soll die elf Meter hohe Auftragsarbeit doch noch an den ursprünglich vorgesehenen Standort gelangen. Bis Ende des Jahres soll das Kunstwerk des Metallbildhausers, der mit seinen virtuosen Stahlplastiken in den 1960er Jahren sehr erfolgreich war, an der Ecke zur Uerdinger Straße auf der Höhe des Hilton-Hotels auf einem Grünstreifen installiert werden, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit.