Skulptur in Düsseldorf Beuys-Boot wird zersägt – und durch Bronze ersetzt

Ab dem 7. Dezember sind die neu geschaffenen Kunstwerke dann in der Fraunberg Art Gallery (Luisenstraße 53) zu sehen. In der dokumentarischen Ausstellung, die die Galeristin Antonia von Fraunberg zusammen mit dem Künstler Gerhard Moritzen gestalten wird, haben Besucherinnen und Besucher bereits die Gelegenheit, die ersten Holzelemente im Vorverkauf zu reservieren. Die verbliebenen Objekte sollen zum Ende der Ausstellung, am 19. Januar ab 18 Uhr, in der Galerie versteigert werden.