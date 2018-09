Skateweek Düsseldorf mit Deutscher Meisterschaft

Events für Skater in Düsseldorf

Düsseldorf Mit vielen Events rund um das Thema Skaten findet in Düsseldorf ab dem heutigen Mittwoch zum ersten Mal die ‚Skateweek‘ statt. Der Höhepunkt der Veranstaltung soll am Wochenende die Deutsche Meisterschaft sein, die im Skatepark Eller ausgetragen wird.

„Es ist das erste Mal überhaupt in Deutschland, dass eine Skateboard-Meisterschaft gleichzeitig für beide Disziplinen – also ‚Park‘ und ‚Street‘ – angeboten wird“, erklärt Jonathan Wronn, Geschäftsführer der Agentur ‚fine lines‘. Ab Samstag werden im nagelneuen Skatepark Eller die besten Skateboarder Deutschlands zusammenkommen, um in beiden Disziplinen ihren Meister zu finden. Insgesamt werden 150 männliche und weibliche Teilnehmer erwartet, darunter die Crème de la Crème der deutschen Skater-Szene.