Skate Wekk 2018: Lenni Janssen gibt Tipps für Anfänger

Düsseldorf Im Skatepark Eller messen sich an diesem Wochenende die besten deutschen Skater. Wer jetzt Lust bekommt, sich auch einmal auf ein Board zu stellen, sollte sich zunächst diese Tipps für Anfänger ansehen.

Lenni Janssen ist 17 Jahre alt, Düsseldorfer und einer der besten Skater Deutschlands. Beinahe täglich feilt er an seinen Tricks und an seinem Fahrstil. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Lenni ist Mitglied des Düsseldorfer Stockheim Teams. Dort werden junge Athleten gefördert und auf eine eventuelle Olympia-Teilnahme vorbereitet.

In zwei Jahren wird Skateboarden in Tokio olympische Disziplin. Im kommenden Jahr beginnt die Qualifikation für die Olympischen Spiele.

In diesem Video verrät Lenni, was man als Anfänger beim Skaten beachten sollte. Denn bevor man sich an die große Rampen trauen sollte, müssen zunächst die Grundlagen sitzen.

Bei der „Skate Week“ („SKTWK“) im Düsseldorfer Skatepark Eller werden am Wochenende die besten Skateboarder in verschiedenen Disziplinen um die Deutsche Meisterschaft tricksen. Ausgetragen wird die Meisterschaft in Düsseldorfs neuem Skatepark, einem der größten Deutschlands.Von diesem Samstag an machen sich die besten Board-Akrobaten des Landes Hoffnungen auf insgesamt 20.000 Euro Preisgeld. Am Start ist unter anderen der sechsfache Deutsche Meister Alex Mizurov.