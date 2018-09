Skate Week 2018 in Düsseldorf: Lenni Janssen will den Titel

Düsseldorf Lenni skatet durch Düsseldorf, seit er vier Jahre alt ist. Inzwischen ist der 17-Jährige Mitglied im Düsseldorfer Stockheim-Team und trainiert für Olympia 2020. Am Wochenende will er sich den deutschen Meistertitel sichern. Wir haben den jungen Skater getroffen.

Am Wochenende, wenn in Düsseldorf die Deutsche Skateboard-Meisterschaft stattfindet, will Lenni in seiner Heimatstadt nach dem Titel greifen. Vom 14. bis 16. September messen sich im neuen Skatepark-Eller die besten Skaterinnen und Skater der Republik in den neuen olympischen Disziplinen „Skateboard Street“ und „Skateboard Park“. Lenni hat dabei guten Chancen, in der Disziplin „Park“ als Sieger am Ende auf dem Treppchen zu stehen.Wir haben den jungen Skater kurz vor dem Wettbewerb getroffen und stellen ihn in diesem Video ausführlich vor.