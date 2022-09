Landesweiter Probealarm : Was Sie zum Warntag in Düsseldorf wissen müssen

Was Sie zum Warntag in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf NRW testet seine Sirenen. Der landesweite Probealarm soll die Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen, Unfällen und anderen Gefahrenlagen ins Bewusstsein rücken. Auch die mehr als 80 Sirenen in Düsseldorf werden dann aufheulen. Was Sie dazu wissen müssen.

Bereits das vierte Jahr in Folge findet am Donnerstag, 8. September, der landesweite Warntag statt. Dabei findet ein Test der Warnsirenen in ganz Nordrhein-Westfalen statt. Hierzu führt die Feuerwehr Düsseldorf einen Probealarm für das städtische Warnsystem in der Landeshauptstadt am Donnerstag ab 11 Uhr durch.