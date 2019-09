Sirenen und Warn-App Nina : Probealarm in Düsseldorf Anfang September

Düsseldorf Anfang September steht wieder der landesweite Warn-Tag an. Dann testen alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen ihre Sirenen und die Warn-App Nina. Auch die rund 80 Sirenen in der Landeshauptstadt werden dann aufheulen.

Der Probealarm beginnt um 10 Uhr mit dem Signal "Entwarnung". Zur Entwarnung wird ein Dauerton von einer Minute ertönen. Dies bedeutet, dass die Gefahr vorüber ist.

Um 10.06 Uhr erfolgt das Signal "Warnung" – ein auf- und abschwellender Dauerton von etwa einer Minute. Dieses Warnsignal fordert die Bürger auf, Ruhe zu bewahren, sich in ein Gebäude zu begeben und das Radio einzuschalten – entweder Antenne Düsseldorf oder WDR 2. Um 10.12 Uhr ertönt erneut das Signal "Entwarnung".

Auch mit der Warn-App Nina wird auf den Probealarm aufmerksam gemacht. Gegen 9.45 Uhr wird über die Feuerwehrleitstelle die Notfall-App ausgelöst und informiert die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger über den zeitlichen Ablauf der Probealarmierung. Zusätzlich wird um 10 Uhr mit einer landesweiten Information über die Warn-App durch das Innenministerium Nordrhein-Westfalen auf den Beginn sowie die Beendigung des Probelarms hingewiesen.

Bereits seit mehreren Jahren testet die Feuerwehr Düsseldorf zweimal im Jahr die rund 80 Sirenen in der Landeshauptstadt und erfasst dabei die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger, um sogenannte Beschallungslücken im städtischen Warnsystem zu schließen.

Die Feuerwehr in Düsseldorf hat in diesem Jahr neue Sirenen installiert und einige ältere Anlagen modernisiert. In Benrath auf der Schimmelpfennigstraße konnte bereits Anfang des Jahres die erste neue Anlage installiert werden.

Dazu kamen vier weitere Sirenenstandorte auf der Straße Zum Märchenland in Flingern, in Rath an der Amalienstraße, der Erkrather Straße in Lierenfeld sowie an der Bergischen Landstraße in Ludenberg.

Zudem wurden im letzten Monat bereits drei ältere Drehtellersirenen ausgetauscht und durch die neuen Anlagen ersetzt. Hierbei handelt es sich um Warnanlagen auf den Dächern der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr in Wittlaer, Hubbelrath und Unterbach.

Damit stehen in Düsseldorf insgesamt 84 städtische Sirenenanlagen zur Verfügung, die beim nächsten Sirenenprobealarm am 5. September zusammen erprobt werden.

Der bislang letzte Sirenenprobealarm im Düsseldorfer Stadtgebiet Anfang März war laut Feuerwehr erfolgreich verlaufen. Über 300 Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren damals bei der Feuerwehr aufgelaufen.

