Probealarm Anfang März verschoben : 83 Sirenen in Düsseldorf werden getestet

Düsseldorf Der nächste Probelauf für die Sirenen in Düsseldorf steht an. Insgesamt werden Anfang März 83 Sirenen getestet. Alle Infos dazu finden Sie hier.

UPDATE: Aufgrund der aktuellen Situation in NRW im Zusammenhang mit dem Coronavirus könnte es laut Stadt bei dem Probealarm zu Fehlinterpretation kommen. Aus diesem Grund wird der geplante Probelauf am 5. März landesweit ausgesetzt.

Probealarm in Düsseldorf am 5. September

Mit dem Probealarm wird das Sirenenwarnsystem in der Landeshauptstadt überprüft. Ist der Warnton nicht oder nur schlecht zu hören ist, bittet die Feuerwehr, dies den Mitarbeitern am Gefahrentelefon zu schildern oder die Feuerwehr Düsseldorf über die sozialen Netzwerke zu informieren. Diese Rückmeldungen fließen dann in den weiteren Ausbau des Warnsystems mit ein.

Die Landeshauptstadt hat das Sirenennetz in den letzten Jahren erneuert und ausgebaut. So nehmen drei neue Anlagen in Rath, Lierenfeld und Ludenberg erstmals am Probealarm teil. Die neuen Warnsysteme wurden auf Grundlage der Rückmeldungen zu den vergangen Sirenentests neu aufgebaut. Somit hat Düsseldorf derzeit 83 Warnanlagen.