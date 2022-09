Kirche in Düsseldorf : Die Chöre St. Benediktus in Heerdt freuen sich auf ihr Singspiel

Seit den Osterferien haben die Chöre für das Singspiel geprobt, am Sonntag ist die große Aufführung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Sonntag führen Kinder und Jugendliche der Gemeinde die Lebensgeschichte des Heiligen Benedikt in der Kirche an der Löricker Straße auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Chorleiter Peter Zimmer ist zufrieden. „Das war schon mal super“, lobt er seine Chorgruppe. Nach den Osterferien haben die drei Kinderchorgruppen „Trillerspatzen“ und der Jugendchor St. Benediktus mit den Proben zu dem Singspiel „Benedictus“ begonnen. Bei der gemeinsamen Chorfahrt haben alle vier Chöre zum ersten Mal zusammen geprobt. Und jetzt geht es in die heiße Phase, denn am Sonntag wollen die jungen Sänger ihre Zuschauer mit der Darbietung der Lebensgeschichte des Heiligen Benedikt begeistern. Gründe, zu kommen, gibt es für die mehr als 40 Kinder und Jugendlichen viele: „Es singen Kinder und keine Erwachsenen.“ „Da ist alles in Harmonie.“ „Man lernt viel über Benedikt.“ „Und es gibt auch lustige Stellen“, sind nur einige davon.

Das Singspiel wird anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums der Heerdter St. Benediktus-Kirche aufgeführt. Geschrieben wurde es schon zur 150-Jahr-Feier. „Kaplan Ronald Klein war damals der Meinung, dass auch die Kinder in die Festlichkeiten involviert werden sollten. So schrieb er den Text für ein Singspiel (nicht nur) für Kinder und ich die Musik“, erzählt Zimmer. Das Stück nach so langer Zeit wieder aufzulegen, sei sehr spannend und eine Herausforderung. Er habe dabei sehr viel Unterstützung aus der Gemeinde bekommen, wofür er natürlich ausgesprochen dankbar sei. „Wolfgang Spanier hat die Bilder zu den Szenen gemacht, die auf eine Leinwand projiziert werden. Es ist schön, wenn die Leute aus der Gemeinde helfen“, sagt der Chorleiter.

Auch für die Chormitglieder ist das Singspiel eine große Herausforderung. Normalerweise müssen sie nur singen, jetzt ist auch ihre Schauspielkunst gefragt. „Darüber haben wir uns aber sehr gefreut“, sagen Clara und Hannah. Zu spielen, sei ganz anders und auch aufregender, findet Clara. „Zusätzlich zur Schule ist es schon anstrengend, auch noch Text zu lernen. Aber man bekommt das hin, wenn man will“, meint Hannah.

Die beiden Mädchen sind erst seit diesem Jahr im Chor und fühlen sich richtig wohl dort. „Man bekommt schnell Anschluss und lernt viele Leute kennen“, sagt Hannah. Sich erst einmal in der Gruppe verstecken, kommt für die beiden nicht in Frage. Hannah ist begeistert davon, dass sie einen König spielen darf und Clara hat den Mut, ein Solo zu singen. Durch die Singpause haben beide schon im Chor gesungen. „Aber ich finde das hier professioneller“, sagt Hannah. „Im Jugendchor wird mit mehreren Stimmen und in verschiedenen Tonlagen gesungen. Das war neu für mich und am Anfang recht schwer. Aber mit Übung geht das.“