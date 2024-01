Silvesternacht Düsseldorf mit einer der höchsten Feinstaubbelastungen in NRW

An der Messstelle Düsseldorf Corneliusstraße wurde in der Stunde nach Mitternacht mit 204 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft der vierthöchste Wert in NRW gemessen. Auf den ersten drei Plätzen landeten mit 381 Mikrogramm eine Messstelle in Datteln-Hagem, Köln-Chorweiler mit 226 Mikrogramm und Essen Gladbecker Straße mit 215 Mikrogramm.