Stadtsauberkeit Silvestermüll in Düsseldorf erreicht wieder Vor-Pandemie-Niveau

An Silvester konnte in diesem Jahr wieder ohne viele Beschränkungen gefeiert werden. Zwar galt ein Böllerverbot in der Innenstadt, gegen dieses wurde in der brechend vollen Altstadt jedoch mehrfach verstoßen. Eine Sprecherin der Awista erklärt, dass am Neujahrstag ab 8 Uhr bis etwa 13 Uhr rund 85 Mitarbeiter unterwegs waren, um Altstadt, Burgplatz, Königsallee, Medienhafen, Promenade und Rheinwerft (Landtag bis Oberkasseler Brücke) sowie das Umfeld des Hauptbahnhofs zu reinigen.