Jahreswechsel in Düsseldorf : Was wird aus der Drohnenshow an Silvester?

So sah ein Drohnen-Ballett in Hamburg aus. Foto: Glo/glo[TM] / BAT

Düsseldorf Eine spektakuläre Drohnen-Show zu Silvester am Himmel über Düsseldorf - diesen Plan sollte die Verwaltung in der Landeshauptstadt prüfen. Jetzt ist klar, was daraus wird.

Die Idee einer Drohnen-Show in diesem Jahr an Silvester hat sich endgültig zerschlagen. Eine Stadtsprecherin teilte mit, dass die Umsetzung nicht realisierbar sei. Unter der Leitung der Stadttochter D.Live wurde zuletzt eine Projektgruppe gebildet, die eine belastbare Machbarkeitsstudie erstellt hat. Sicherheitsaspekte und eine Kostenkalkulation sowie potenzielle Partner für die Umsetzung sollten berücksichtigt werden. Wie sich jetzt herausstellt, kommt eine Drohnen-Show 2021/22 nicht infrage.

Schon vorher hatte es in der ersten Jahreshälfte rund 15 Erstgespräche zwischen Düsseldorf Marketing, ebenfalls eine Stadttochter, und potenziellen Anbietern gegeben. Mit fünf dieser Anbieter wurden vertiefende Informationsgespräche geführt. Eine erste und noch nicht belastbare Kostenschätzung für eine derartige Veranstaltung belief sich auf rund 1,2 bis 1,5 Millionen Euro.

Eine Realisierung zum Jahreswechsel 2021/22 erschien bereits zu diesem Zeitpunkt sehr kritisch, der Chef von Düsseldorf Marketing, Frank Schrader, sah aber Anfang Juli noch eine kleine Chance, dass es dieses Jahr an Silvester mit einer Drohnen-Show über dem Rhein klappt. „Einige der Firmen sagen, wir können es noch hinkriegen“, sagte Schrader damals unserer Redaktion.

Den Prüfauftrag einer Drohen-Show 2021 hatte der Stadtrat der Verwaltung bei seiner Sitzung im März erteilt. Der Plan der Politik war es, in der Altstadt und entlang des Rheins zwischen Rheinkniebrücke und Oberkasseler Brücke die Drohnen-Show stattfinden zu lassen, die anders als normale Feuerwerkskörper die Umwelt nicht belastet.

Die FDP und die AfD stimmten gegen den Vorschlag der schwarz-grünen Ratsmehrheit. Wäre die Drohnen-Show ein Erfolg geworden und hätte sie die Menschen begeistert, hätte sie in Zukunft auch in die Stadtteile ausgeweitet werden können. Nun aber müssen sie sich mindestens ein weiteres Jahr gedulden, Sicherheit, dass die Drohne-Show 2022/23 stattfindet, gibt es allerdings auch nicht.

(gaa)