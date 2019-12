Stadt und Ordnungsamt warnen : Feuerwerk darf nur Silvester und Neujahr gezündet werden

Düsseldorf Ab Samstag werden in Düsseldorf Böller und Raketen verkauft. Wer nicht an Silvester oder Neujahr abbrennt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Ab Samstag, 28. Dezember, dürfen in Super- und Baumärkten Knaller und Raketen verkauft werden. Das Ordnungsamt weist daraufhin, dass nur am Dienstag, 31. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, geknallt werden darf. Bürger, die Feuerwerkskörper früher oder auch später abbrennen, begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Ebenfalls geahndet wird der Verkauf von Feuerwerkskörpern mit Altersbegrenzung ab 18 Jahren an Kinder und Jugendliche. Der Verkauf beginnt heutigen Samstag, 28. Dezember. Das Abbrennen von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist untersagt. Außerdem gilt auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot in der Altstadt von Dienstag, 31. Dezember, 20 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar 2020, 6 Uhr.