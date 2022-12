Jahreswechsel Die besten Silvesterpartys in Düsseldorf 2022

Nachtresidenz lädt zur „Cookies & Cream“

Naschereien, Indoor-Feuerwerk, Tänzerinnen und Partysounds: An Silvester lockt das große „Cookies & Cream“- Silvester-Special in die Nachtresidenz an der Bahnstraße. Auch in dieser Nacht setzen die Gastgeber musikalisch auf bewährte Resident-DJs, die mit einem Mix aus House, Party-Classics, Soul und R’n’B im Kuppelsaal und im Club alles auspacken, um die Tanzflächen zum Beben bringen wollen. Die DJs an den Turntables finden die passende Platte, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das 2023 willkommen zu heißen. Dazu sorgen Performer für die optische Untermalung in dieser Nacht und wollen mit brillanten Kostümen die Gäste begeistern. Los geht es um 22 Uhr.