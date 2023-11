Signa-Immobilien in Top-Lage Hier hat sich René Benko in Düsseldorf eingekauft

Liefe bei René Benko alles nach Plan, könnte der österreichische Milliardär im Jahr 2025 das 20-jährige Bestehen seiner Signa-Gruppe in Düsseldorf groß feiern. Denn ganz im Sinne des Unternehmensmottos „Leave your Signature“ sollte an mehreren zentralen Stellen der Stadt die Handschrift von Signa zu erkennen sein. Ein neues Luxus-Kaufhaus am Heinrich-Heine-Platz, das Stadtbrückchen als Flaniermeile, moderne Büros am Kö-Kaufhof und Wandel am Wehrhahn zugunsten des früheren Kaufhofs: Benkos Landeshauptstadt-Pläne sind groß. Noch größer aber sind die Probleme. Signa droht Geldnot, Baustellen ruhen. Was ist der Stand der Dinge bei den Düsseldorfer Projekten?