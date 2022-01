Pandemie in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 451,6

Pandemie in Düsseldorf

Viele Menschen lassen sich in der Landeshauptstadt impfen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Weiterhin nehmen die Infektionszahlen in der Landeshauptstadt deutlich zu. Zwei Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Rund 3900 Personen sind in Düsseldorf aktuell mit dem Virus infiziert. 588 Neuinfektionen wurden gemeldet, womit die 7-Tages-Inzidenz auf 451,6 (Vortag 406,9) steigt. 114 Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden, 32 davon liegen auf Intensivstationen. In Düsseldorf sind bislang 604 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, das sind zwei Menschen mehr als noch am Vortag.