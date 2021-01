Verkehr in Düsseldorf : Sieben Mobilstationen für die Innenstadt

So könnte auch eine der Mobilstationen in Düsseldorf aussehen. Das Land wünscht sich ein einheitliches Erscheinungsbild. Foto: Mobilität Zukunft NRW

Stadtbezirk 1/3 An den zentralen Standorten sollen bis 2022 umweltfreundliche Mobilitätsangebote wie Car-Sharing-Parkplätze, E-Bike-Verleih oder Fahrrad-Garagen, möglichst in Nähe von Bus- und Bahn-Haltestellen, zusammengefasst werden.

Von Marc Ingel

Die Stadt hat sich hohe Ziele bei der CO 2 -Reduzierung gesetzt, die im Klimaschutzkonzept festgehalten sind: Bis 2035 soll Düsseldorf klimaneutral sein. Dafür wurden unter anderem auch erfolgreich Mittel beim Land für das Förderprojekt „Emissionsfreie Innenstadt Düsseldorf“ beantragt. Das Geld, satte 1,88 Millionen Euro, soll nun durch die neu gegründete Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) sinnvoll investiert werden – und zwar in sieben Mobilstationen, die bis Mitte 2022 entstehen sollen. Insgesamt kostet die Maßnahme 2,35 Millionen Euro, rund 470.000 Euro muss also die Stadt tragen.

Mobilstationen sind laut Definition „Zukunftsorte der geteilten Mobilität“, die selbstverständlich möglichst umweltfreundlich ausfallen sollen. Es geht darum, einen Raum für die diversen verfügbaren Angebote geteilter Mobilität bereitzustellen, damit diese in geordneter und konzentrierter Form zentral platziert werden können. Das reicht von Bus- und Bahn-Haltestellen über E-Bikes, Ladestationen für Elektroautos bis hin zu Fahrrad-Garagen oder -Werkstätten. Dies soll den Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln erleichtern und somit für einen signifikanten Rückgang der Nutzung privater Autos und entsprechend zu einer Reduktion der verkehrsbedingten Emissionen führen.

Info Im Hamburg lässt jeder Fünfte sein Auto stehen Vorbild Hamburg Deutschlandweit werden gegenwärtig Mobilstationen für die Reduktion von CO 2 -Emissionen realisiert. Vorreiter sind Hamburg, Berlin, Bremen, Nürnberg, Dresden, München und Stuttgart. In Hamburg sind zum Beispiel bereits sogenannte 72 Hubs errichtet, und es liegen Pläne vor, bis zu 300 Hubs zu errichten. Das Zwischenergebnis einer Evaluation in Hamburg ist vielversprechend: Dort hat jeder fünfte Nutzer sein Auto wegen der neuen Angebote bereits abgeschafft.



Definition NRW hat in Zusammenarbeit mit dem „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ den Begriff der Mobilstation als NRW-spezifische Marke eingeführt. International ist der Begriff „Shared Mobility Hub“ gebräuchlich.

Ein markantes und optisch ansprechendes Design sei dafür von hoher Bedeutung für Stadtbildintegrität, Nutzerakzeptanz und Attraktivität, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Bezirksvertretungen 1 und 3 (haben wegen Corona nicht getagt) sowie den Ordnungs- und Verkehrsausschuss, der am 17. Februar zusammenkommt. In der Wissenschaft und Forschung werden zwei Typen von Mobilstationen unterschieden: wohnortnahe Mobilstationen (auch Quartiers-Hubs) und ÖPNV-nahe Mobilstationen, etwa rund um Bahnhöfe und ÖPNV-Knotenpunkten.

In Düsseldorf sollen sechs der sieben Mobilstationen innenstadtnah im Stadtbezirk 3 errichtet werden, eine weitere im Stadtbezirk 1 – alle mit einem einheitlichen Erscheinungsbild, auch wenn sie sich aufgrund der jeweils örtlichen Gegebenheiten in Größe und Ausstattung unterscheiden werden.

Drei der sieben Mobilstationen lassen sich dem Typ wohnortnahe Mobilstation zuordnen: Friedensplätzchen, Horionplatz und Bachplätzchen. Drei zählen wiederum eher zum Typ ÖPNV-nahe Mobilstation: Kirchplatz, Universität-Mensa, Universität-Mitte, weil dort eben auch eine Bus- oder Bahn-Haltestelle den Umstieg möglich macht. Die Mobilstation Erna-Eckstein-Straße/Witzelstraße würde, kombiniert, beide Aspekte erfüllen.

An bestimmten Standorten sind die Flächen wie im Fall des Kirchplatzes bereits fertig hergestellt und werden abgesehen von der Installation der Module nicht mehr durch bauliche Eingriffe verändert. An den beiden Mobilstationen der Universität wird das Angebot aus Platzgründen weniger umfassend ausfallen, dafür gibt es den ÖPNV-Anschluss. An der Bachstraße wiederum soll die bestehende Trinkhalle nicht nur erhalten, sondern Teil der Mobilstation werden. Das Friedensplätzchen dient als Beispiel dafür, wie auf bereits hergestellten Flächen, wie zum Beispiel Längs- und Senkrechtparkplätze, zurückgegriffen werden kann. Bestehende Parkflächen, die für das Zweirad-Sharing vorgesehen sind, müssen dann nur noch aufgepflastert und in der Höhe angepasst werden.